Milan'la Atalanta yenişemedi

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Atalanta ile Milan karşı karşıya geldi.



Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.



Atalanta maçın 29. dakikasında Malinovskyi'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken Milan, 68'de Bennacer'in harika golüyle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.





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