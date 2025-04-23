İtalya Kupası Yarı Final rövanş maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 3-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36 ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.
Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, skor 0-2 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.
Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36 ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.
Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, skor 0-2 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.
Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.