Milan, Inter'in fiyakasını bozdu!

Milan, 1-1'in rövanşında Inter'i 3-0 yenerek İtalya Kupası'nda finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, Inter'in fiyakasını bozdu!
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23 Nisan 2025 23:56
Son güncelleme 23 Nisan 2025 23:57
İtalya Kupası Yarı Final rövanş maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 3-0'lık skorla kazandı.

1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36 ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.

Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, skor 0-2 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.

Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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