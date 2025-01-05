Milan'dan fırsat transferi hamlesi: Olmo

Barcelona'nın lisansını çıkaramadığı Dani Olmo, dev kulüplerin iştahını kabarttı.



Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Milan, İspanyol yıldızın durumunu yakından takip ediyor.



İtalyan devi, Barça'nın kaydını yaptıramadığı Olmo'yu sezon sonuna kadar kiralamak için ilk teklifini yaptı.



BARÇA İTİRAZ ETTİ!



LALIGA ve RFEF, Barcelona'nın yazın transfer ettiği Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkmayacağını açıkladı. Katalan devi, iki oyuncunun lisansının tescil edilmesi için Ulusal Spor Konseyi mahkemesine başvurdu.



Barcelona, mahkemeden gelecek son habere göre oyuncunun geleceğine karar verecek.



Bu sezon İspanyol devinin formasını 15 kez terleten Olmo, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



