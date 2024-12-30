Milan'da Fonseca yerine Conceiçao!

İtalya Serie A takımlarından Milan'da kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor.



Son olarak Roma ile evinde 1-1 berabere kalan Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yollar resmi olarak ayrıldı.



FONSECA'NIN PERFORMANSI



Sezona Fonseca ile başlayan Milan, ligde 7 galibiyet 6 beraberlik ve 4 beraberlikle 8. sırada bulunuyor. Fonseca, Milan'ın başında çıktığı 24 maçta 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.



Milan, Fonseca'nın ardından teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirmek istiyor.