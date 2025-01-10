Mikel Arteta: "La Masia gibisini görmedim"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın altyapısı La Masia hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mikel Arteta: 'La Masia gibisini görmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2025 12:48
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın altyapısı La Masia hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Kendisi de La Masia'dan yetişmiş olan Arteta, "Hayatımda gördüğüm en eşsiz, en rekabetçi ve en ilham verici ortam La Masia'ya ait." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi altyapısının La Masia olduğunu söyleyen Arteta, "Muhtemelen 14-15 yaşlarında A takım ortamını kopyalayan herhangi bir kulüpte veya akademide gördüğüm en profesyonel ortam." dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery