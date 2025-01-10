Mikel Arteta: 'La Masia gibisini görmedim'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın altyapısı La Masia hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Kendisi de La Masia'dan yetişmiş olan Arteta, "Hayatımda gördüğüm en eşsiz, en rekabetçi ve en ilham verici ortam La Masia'ya ait." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyi altyapısının La Masia olduğunu söyleyen Arteta, "Muhtemelen 14-15 yaşlarında A takım ortamını kopyalayan herhangi bir kulüpte veya akademide gördüğüm en profesyonel ortam." dedi.
Kendisi de La Masia'dan yetişmiş olan Arteta, "Hayatımda gördüğüm en eşsiz, en rekabetçi ve en ilham verici ortam La Masia'ya ait." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyi altyapısının La Masia olduğunu söyleyen Arteta, "Muhtemelen 14-15 yaşlarında A takım ortamını kopyalayan herhangi bir kulüpte veya akademide gördüğüm en profesyonel ortam." dedi.