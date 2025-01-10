Mikel Arteta: 'La Masia gibisini görmedim'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın altyapısı La Masia hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



Kendisi de La Masia'dan yetişmiş olan Arteta, " Hayatımda gördüğüm en eşsiz, en rekabetçi ve en ilham verici ortam La Masia'ya ait." ifadelerini kullandı.



Dünyanın en iyi altyapısının La Masia olduğunu söyleyen Arteta, "Muhtemelen 14-15 yaşlarında A takım ortamını kopyalayan herhangi bir kulüpte veya akademide gördüğüm en profesyonel ortam." dedi.