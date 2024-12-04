Mijatovic: 'Zalgiris deplasmanı zor olacak'

THY Euroleague'in 13. haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Bayern Münih'i 101-90 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, takımın mücadelesinden çok memnun olduğunu söyledi.



Tomislav Mijatovic, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Mijatovic, "Herkes bugünkü atmosferden keyif aldı. Bugün gerçek Anadolu Efes taraftarını tribünde gördük. Bizi hep doğru yöne ittiler. Sahada azami mücadele gösterdik. Saha içinde doğru kararlar aldık. Böyle bir takımın koçu olmak bana gurur veriyor. Oyuncular, hatalarından ders alıyor. Bize zarar veren eski hataları bir daha yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.



Maçta savunmada sıkıntı yaşamadıklarını belirten Mijatovic, "İstatistiklere bakarsanız savunmada sıkıntı olduğunu düşünürsünüz. Kısa rotasyonumuzdaki eksiklerden dolayı oyuncularımız 24-26 dakika oynuyor. Tam saha pres yaptığınızda böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bayern Münih, ligin en yüksek sayı ortalaması yakalayan takımı. Avrupa'daki maçlar da daha hücum ağırlıklı olmaya başladı. Takımın mücadelesinden memnunum. Her topa son maçlarıymış gibi atladılar. Yedek kulübesinden aldığımız destekten de memnunum. Her maç bu şekilde ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



"ZALGIRIS DEPLASMANI ZOR OLACAK"



Oyuncularının zorlu ve yoğun fikstürle başa çıkabileceğini vurgulayan Mijatovic, "Tecrübeli oyunculara sahibiz. Pazar günü Türk Telekom ile oynadık. Bugün de Bayern Münih ile karşılaştık. Perşembe günü de Zalgiris Kaunas ile oynayacağız. Zihinsel ve taktiksel bazı ayarlamalar yapacağız. Savunmada ve hücumda kimliğimizi kaybetmeyeceğiz. Zalgiris Kaunas deplasmanı zor olacak. Çok sert bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Rakibe nasıl cevap vereceğimizi çalışacağız." diye konuştu.



Shane Larkin'in durumuna da değinen Hırvat başantrenör, "Aynı bölgeden üst üste 2. sakatlığını yaşadı. Tehlikeli bir durum. Sağlık ekibimiz, onun için harika işler yapıyor. Larkin idmanlara döndü ama yoğun bir programımız var. Gerekli testleri yapamadığımız bir oyuncuyu sahaya sürmek istemiyoruz. Kendisi oynamak istiyor ama tam hazır olmadığı sürece oynatmamalıyız. Şu anda dönmesi için kesin bir zaman veremiyorum." şeklinde konuştu.



Kadroda yaklaşık 12-14 oyuncunun hazır olduğunu dile getiren Mijatovic, "Türk Telekom maçında çok iyi oynayan Erkan Yılmaz kadroda değildi. Belinde sakatlık vardı. Bugün 3 kısalı bir düzeni tercih ettik. 3 numarada Nwora bizim için dengeleyici oldu. Oyuncuların sağlık durumlarını inceleyerek kadroyu oluşturuyoruz. Herkes oynamak istiyor. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Maç hazırlığımızdan dolayı bazı oyuncular oynayamayabiliyor. Stanley Herbert Johnson, idmanlara kendini adamış durumda. Erkan da öyle. Tüm oyuncuların adanmışlığından dolayı çok memnunum. Herkes hazır olmak zorunda zaten." ifadelerini kullandı.



BAYERN MÜNİH CEPHESİ



Bayren Münih'in başantrenörü Gordon Herbert ise defansta daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:



"Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Özellikle ilk 20 dakikada kötü savunma yaptık. Sonra da momentumu kaybettik. Bire bir defansımızı geliştirmemiz lazım. Önümüzdeki 4-5 maça bakarsak, savunmamızı hızla düzeltmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Kolay baskete izin vermememiz lazım. Ofansif problem yaşadığımızı düşünmüyorum."







