Miha Zajc: 'Savaşmaya devam etmeliyiz'

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerden Miha Zajc açıklamalarda bulundu. Zajc şunları şöyledi;



"Bizler açısında zor bir maç oldu. İlk yarıda bir veya iki gol daha atabilirdik. İkinci yarı iyi değildik ama mücadele ettik. Maçın sonlarında yarattığımız şanslar vardı ama atamadık. Sonuç olarak 1-1 bitti. Savaşmaya devam etmeliyiz, daha iyisini yapmalıyız."





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