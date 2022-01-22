Miha Zajc: "Savaşmaya devam etmeliyiz"

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Miha Zajc: 'Savaşmaya devam etmeliyiz'
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22 Ocak 2022 18:15
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerden Miha Zajc açıklamalarda bulundu. Zajc şunları şöyledi;

"Bizler açısında zor bir maç oldu. İlk yarıda bir veya iki gol daha atabilirdik. İkinci yarı iyi değildik ama mücadele ettik. Maçın sonlarında yarattığımız şanslar vardı ama atamadık. Sonuç olarak 1-1 bitti. Savaşmaya devam etmeliyiz, daha iyisini yapmalıyız."

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