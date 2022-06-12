Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile birlikte büyük bir gelişim gösteren Miguel Crespo, yeni sezonda vatandaşı Jorge Jesus ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sezon sonunda talihsiz bir sakatlık yaşadığını, ancak o zor günlerin geride kaldığını belirten başarılı oyuncu,diye konuştu.25 yaşındaki Crespo, bu sezon sarı-lacivertli ekiple toplamda 23 lig maçına çıktı ve 1 gol 2 asistle oynadı.