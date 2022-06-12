Miguel Crespo: "Jorge Jesus'la şampiyon olacağız"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan Miguel Crespo, sezon sonunda yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından yeni sezon öncesi o zor dönemi geride bıraktığını belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo: 'Jorge Jesus'la şampiyon olacağız'
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12 Haziran 2022 13:35
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile birlikte büyük bir gelişim gösteren Miguel Crespo, yeni sezonda vatandaşı Jorge Jesus ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sezon sonunda talihsiz bir sakatlık yaşadığını, ancak o zor günlerin geride kaldığını belirten başarılı oyuncu, "Geçen sezonun ikinci yarısında taraftarımızın özlediği bir Fenerbahçe izlettik. Bu da bize Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını verdi. Şimdi bizim için yeni bir dönem başlıyor. Aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte Jorge Jesus ve ekibinin çizdiği yolda şampiyon olmak için ilerleyeceğiz" diye konuştu. 



GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Crespo, bu sezon sarı-lacivertli ekiple toplamda 23 lig maçına çıktı ve 1 gol 2 asistle oynadı. 








 

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