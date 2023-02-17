Mickael Malsa, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Fransız futbolcu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mickael Malsa, Kasımpaşa'da
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17 Şubat 2023 21:32
Kasımpaşa, Fransız futbolcu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanya'da Real Valladolid formasını giyiyordu.

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