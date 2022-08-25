Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de olan golcü futbolcu Michy Batshuayi için İtalya'dan ciddi bir talip var. Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan Batshuayi ile Salernitana görüşme yapıyor.



CHELSEA İLE BATSHUAYI İÇİN GÖRÜŞME



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Salernitana, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak adına kulübü Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulüp, şu an için kiralamanın şartları konusunda anlaşma zemini arıyor.



Kariyerine Avrupa'da bir takımda devam etmek istediği bilinen golcü oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 1 yıl daha opsiyonu olsa da Chelsea şu anda Batshuayi'ye istediği şansı verecek durumda görünmüyor.



ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU



Chelsea kulübü, Fenerbahçe ve Başakşehir ile de transferde anılan futbolcu için sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.



2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?



Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı. 2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık oynamıştı.





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