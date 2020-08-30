Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da

Premier Lig takımlarından Everton, savunma oyuncusu Michael Keane'in kontratını uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2020 19:14
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, savunma oyuncusu Michael Keane'in sözleşmesini yeniledi.

Everton Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz stoper Keane'in sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Manchester United'da başlayan Keane, Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers ve Burnley formaları giydikten sonra 2017'de Everton'a transfer olmuştu. 

Takımıyla 3 sezonda 94 kez Premier Lig maçına çıkan Keane, 3 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için