Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, yönetim kararıyla bu sezon ortası kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la arası bozuk olduğu konuşulan Özil önceki gün Bebek'te futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le bir araya geldi. Sezon sonu takımdan gönderilmek istendiği iddia edilen futbolcunun Fenerbahçe camiasına yakın Dilmen'le bir araya gelmesi merak uyandırdı.



Fenerbahçe'den ayrılmak için şartları olduğu konuşulan Özil, Dilmen'le Boğaz manzarasına karşı kahve içti. Yaklaşık 2 saat boyunca hararetli bir şekilde sohbet eden ikili mekandan da birlikte ayrıldı. Takımla ilgili soruları yanıtsız bırakan ünlü futbolcu, eşi Amine Gülşe'nin ikinci hamileliği için kendisini tebrik eden muhabirlere teşekkür ettikten sonra aracına bindi.



