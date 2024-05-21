Mesut Özil'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Almanya Millî Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Mesut Özil'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret
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21 Mayıs 2024 13:53
Almanya Millî Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Mesut Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Millî Takımımız için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.
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