Mesut Özil: 'Bunu kazanmalıydık'

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de, takımın yıldızlarından Mesut Özil, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Kayserispor mücadelesinde 69. dakikada oyuna dahil olan Mesut, paylaşımında, "Bunu kazanmalıydık" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında penaltıdan takımının ikinci golünü atma başarısı gösterdi.
İşte Mesut Özil'in o paylaşımı:
Kayserispor mücadelesinde 69. dakikada oyuna dahil olan Mesut, paylaşımında, "Bunu kazanmalıydık" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında penaltıdan takımının ikinci golünü atma başarısı gösterdi.
İşte Mesut Özil'in o paylaşımı:
We had to win this... #M1Ö pic.twitter.com/Kz5lDkGGu5
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 7, 2021