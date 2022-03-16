Mesut Özil: "Arda Güler, dünya starı olacak!"

Mesut Özil, Antalya'dan dönüş uçağında 17 yaşındaki yetenek Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'Arda Güler, dünya starı olacak!'
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16 Mart 2022 12:32
Fenerbahçe, Arda Güler gibi büyük bir yıldız adayına sahip olmanın keyfini yaşıyor.

Her anı yakından takip edilen 17 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor deplasmanı dönüşü uçaktaki görüntüsü yine gönülleri feth etti. İdolü olarak gördüğü Mesut Özil'in yanına giden genç futbolcu, süper yıldızdan performansını değerlendirmesini istedi. 33 yaşındaki oyuncu da genç meslektaşını adeta övgüye boğdu.

Mesut "Süper bir gol. Süper bir asist. Kalite. İnşallah devamı gelir böyle kardeşim. Dünya starı olacaksın" ifadelerini kullandı. Mesut bu sözlerin ardından Arda'ya baktı. Genç futbolcu utangaç bir tavırla ağabeyine bu sözleri için teşekkür etti.

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Arda Güler genç yaşına rağmen oyunu, soğukkanlılığı ve büyük yetenekleriyle basamakları çabuk çıkacak gibi görünüyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un 17 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde kadroya dahil etmeyi planlıyor.

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