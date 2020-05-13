"Mesut Özil, 2021'de Fenerbahçe'ye gidecek"

İngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.

Haber; Akşam
'Mesut Özil, 2021'de Fenerbahçe'ye gidecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2020 11:17
Fenerbahçe'li taraftarları sevindirecek haber İngiltere'den geldi. Dailymail, Mesut Özil'i dün manşetine taşıdı. Mesut'un haftalık 350 bin pound aldığı vurgulanan haberde, 31 yaşındaki futbolcunun 2021'de bitecek olan sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını yazdı. 'Mesut'un Arsenal'den ayrılmak gibi bir niyeti yok' diyen İngiliz basını asıl bombayı ise haberin içeriğinde patlattı.

İngilizler, Mesut'un menajeri Erkut Söğüt'ün "Mesut sözleşmesini tamamlayacak ancak Mesut ve Fener hakkında konuşamam çünkü gizlilik ilkesi var" sözlerine yer verdi ve 31 yaşındaki süper starın 2021'den sonra Fenerbahçe forması giyeceğini vurguladı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe camiasına yakın isimler de Mesut'la ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu ancak paylaşılmasının mümkün olmadığını dile getirmişlerdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için