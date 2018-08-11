MUSTAFA CENGİZ: "EMRE AKBABA OLASI..."

"METİN OKTAY RUHUYLA DAVRANIYOR"

BAŞAKŞEHİR: EMRE 3 KAT FAZLASINI İSTEDİ

BU YAZ SATILMAZSA BEDAVAYA GİDECEK!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili flaş açıklama yaptı.Mesut Bakkal, "." ifadelerini kullandı.Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği, Mesut Bakkal tarafından Sivasspor maçının 11'ine alınmadı veGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cuma akşamı Ankaragücü ile yaptıkları maç sonrası Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili olarak, "Emre Akbaba olası, makul şartlar içerisinde, bizi de istediğini söylüyorlar, biz görüşmedik, öyle bir saygısızlık yapmayız. Sevgili başkanıyla konuştuk Alanyaspor'u, tanıdığımız insanlar. Onlar bizim teklifimizin 2 katı gibi bir noktadaydı. Elbet optimum bir noktaya gelirse ve mevcut kurlar içinde olası bir transfer olursa, biz onu realize etmek isteriz." ifadelerini kullanmıştıEmre Akbaba'ya ezeli rakip Beşiktaş'ın da yakın ilgisi var ancak 25 yaşındaki futbolcu onlara da Cimbom'u istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismin Galatasaray'da oynama arzusuna kelimenin tam anlamıyla hayran kalmış durumda. Sosyal medyadan Emre Akbaba'ya mesaj yağdıran taraftarlar "Resmen Metin Oktay ruhuyla davranıyor, helal olsun", "Daha gelmeden sen bizim efsanemiz oldun" ifadelerini kullanıyorlar.Emre Akbaba ile görüşen Başakşehir masadan kalktı. "Hem Emre Akbaba hem de Alanya ile Ocak'ta anlaşmaya varılmıştı. İlerleyen süreçte başka kulüplerin teklifleri üzerine bizden teklifi 3 kat artırmamız istendi. Emre ile anlaşamadığımızı belirtir ve bu transferin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.Başakşehir'in açıklamasındaki şu bölüm dikkat çekti: "Başakşehir olarak transfer görüşmelerini önce kulüplerle, onlarla anlaşma noktasına geldikteno sonra futbolcu temsilcileriyle yaparız. Bize karşı nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz."Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir'in transfer teklifi götürdüğü Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Akdeniz ekibi yıldız oyuncusundan yüksek bonservis bedeli bekliyor. Başakşehir'in aradan çekilmesiyle geriye Galatasaray ve Beşiktaş kaldı. Bu iki kulüple anlaşma sağlanamazsa Emre, sezon sonu bedelsiz şekilde transfer olabilecek.