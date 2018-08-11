Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili flaş açıklama yaptı.
Mesut Bakkal, "Transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba, Mesut Bakkal tarafından Sivasspor maçının 11'ine alınmadı ve yedek bırakıldı.
MUSTAFA CENGİZ: "EMRE AKBABA OLASI..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cuma akşamı Ankaragücü ile yaptıkları maç sonrası Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili olarak, "Emre Akbaba olası, makul şartlar içerisinde, bizi de istediğini söylüyorlar, biz görüşmedik, öyle bir saygısızlık yapmayız. Sevgili başkanıyla konuştuk Alanyaspor'u, tanıdığımız insanlar. Onlar bizim teklifimizin 2 katı gibi bir noktadaydı. Elbet optimum bir noktaya gelirse ve mevcut kurlar içinde olası bir transfer olursa, biz onu realize etmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı
"METİN OKTAY RUHUYLA DAVRANIYOR"
Emre Akbaba'ya ezeli rakip Beşiktaş'ın da yakın ilgisi var ancak 25 yaşındaki futbolcu onlara da Cimbom'u istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismin Galatasaray'da oynama arzusuna kelimenin tam anlamıyla hayran kalmış durumda. Sosyal medyadan Emre Akbaba'ya mesaj yağdıran taraftarlar "Resmen Metin Oktay ruhuyla davranıyor, helal olsun", "Daha gelmeden sen bizim efsanemiz oldun" ifadelerini kullanıyorlar.
BAŞAKŞEHİR: EMRE 3 KAT FAZLASINI İSTEDİ
Emre Akbaba ile görüşen Başakşehir masadan kalktı. "Hem Emre Akbaba hem de Alanya ile Ocak'ta anlaşmaya varılmıştı. İlerleyen süreçte başka kulüplerin teklifleri üzerine bizden teklifi 3 kat artırmamız istendi. Emre ile anlaşamadığımızı belirtir ve bu transferin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Başakşehir'in açıklamasındaki şu bölüm dikkat çekti: "Başakşehir olarak transfer görüşmelerini önce kulüplerle, onlarla anlaşma noktasına geldikteno sonra futbolcu temsilcileriyle yaparız. Bize karşı nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz."
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Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir'in transfer teklifi götürdüğü Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Akdeniz ekibi yıldız oyuncusundan yüksek bonservis bedeli bekliyor. Başakşehir'in aradan çekilmesiyle geriye Galatasaray ve Beşiktaş kaldı. Bu iki kulüple anlaşma sağlanamazsa Emre, sezon sonu bedelsiz şekilde transfer olabilecek.
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Mesut Bakkal, "Transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba, Mesut Bakkal tarafından Sivasspor maçının 11'ine alınmadı ve yedek bırakıldı.
MUSTAFA CENGİZ: "EMRE AKBABA OLASI..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cuma akşamı Ankaragücü ile yaptıkları maç sonrası Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili olarak, "Emre Akbaba olası, makul şartlar içerisinde, bizi de istediğini söylüyorlar, biz görüşmedik, öyle bir saygısızlık yapmayız. Sevgili başkanıyla konuştuk Alanyaspor'u, tanıdığımız insanlar. Onlar bizim teklifimizin 2 katı gibi bir noktadaydı. Elbet optimum bir noktaya gelirse ve mevcut kurlar içinde olası bir transfer olursa, biz onu realize etmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı
"METİN OKTAY RUHUYLA DAVRANIYOR"
Emre Akbaba'ya ezeli rakip Beşiktaş'ın da yakın ilgisi var ancak 25 yaşındaki futbolcu onlara da Cimbom'u istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismin Galatasaray'da oynama arzusuna kelimenin tam anlamıyla hayran kalmış durumda. Sosyal medyadan Emre Akbaba'ya mesaj yağdıran taraftarlar "Resmen Metin Oktay ruhuyla davranıyor, helal olsun", "Daha gelmeden sen bizim efsanemiz oldun" ifadelerini kullanıyorlar.
BAŞAKŞEHİR: EMRE 3 KAT FAZLASINI İSTEDİ
Emre Akbaba ile görüşen Başakşehir masadan kalktı. "Hem Emre Akbaba hem de Alanya ile Ocak'ta anlaşmaya varılmıştı. İlerleyen süreçte başka kulüplerin teklifleri üzerine bizden teklifi 3 kat artırmamız istendi. Emre ile anlaşamadığımızı belirtir ve bu transferin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Başakşehir'in açıklamasındaki şu bölüm dikkat çekti: "Başakşehir olarak transfer görüşmelerini önce kulüplerle, onlarla anlaşma noktasına geldikteno sonra futbolcu temsilcileriyle yaparız. Bize karşı nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz."
BU YAZ SATILMAZSA BEDAVAYA GİDECEK!
Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir'in transfer teklifi götürdüğü Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Akdeniz ekibi yıldız oyuncusundan yüksek bonservis bedeli bekliyor. Başakşehir'in aradan çekilmesiyle geriye Galatasaray ve Beşiktaş kaldı. Bu iki kulüple anlaşma sağlanamazsa Emre, sezon sonu bedelsiz şekilde transfer olabilecek.
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