Mertens'in eşi Kerkhofs'tan ilginç istek

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, ilginç bir istekte bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Mertens'in eşi Kerkhofs'tan ilginç istek
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27 Ocak 2023 13:21
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaraylı Dries Mertens'in, Belçika'da sunuculuk ve DJ'lik yapan eşi Katrin Kerkhofs, ilginç bir istekte bulundu.

Katrin Kerkhofs, Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyon olması halinde kutlamalarda DJ'lik yapmak istediğini açıkladı.

Mertens de bu sezon gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarın beğenisi toplamayı başardı. 

 
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