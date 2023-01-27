Galatasaraylı Dries Mertens'in, Belçika'da sunuculuk ve DJ'lik yapan eşi Katrin Kerkhofs, ilginç bir istekte bulundu.Katrin Kerkhofs, Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyon olması halinde kutlamalarda DJ'lik yapmak istediğini açıkladı.Mertens de bu sezon gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarın beğenisi toplamayı başardı.