Mertens için transfer itirafı

Fuat Çapa, Galatasaray forması giyen Dries Mertens için bir transfer itirafında bulundu. Çapa, Belçikalı yıldızı 2011 yılında Gençlerbirliği'ne transfer etmek istediklerini söyledi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens için transfer itirafı
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23 Mart 2023 08:30
Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, sezon başı transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. 35 yaşındaki futbolcu hakkında tecrübeli teknik direktör Fuat Çapa'dan bir transfer itirafı geldi.

Radyospor'a konuşan Fuat Çapa, "Galatasaray'ın Mertens'i transfer ettiği dönemde de konuşmuştuk. O dönemde Mertens'in Galatasaray'ın yeni yıldızı olacağını söylemiştim. Nitekim de öyle oldu; Mertens'in oynamadığı maçlarda Galatasaray hücum bölgesinde sorunlar yaşadı. 2011 yılında Gençlerbirliği'nde çalışırken Mertens'i transfer edecektik o dönem scout ekibi oyuncu hakkında olumsuz rapor verdi ve oyuncunun transferi gerçekleşmedi. Sonrasında Mertens PSV'de oynadı ve ardından da Napoli'ye transfer yaptı. Kaçan balık büyük oldu diyebilirim..." diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, bu sezon sarı-kırmızı forma ile 22 müsabakaya çıktı. Mertens, söz konusu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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