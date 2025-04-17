Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Dries Mertens için bir MLS ekibinin teklif yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!
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17 Nisan 2025 08:57
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Sarı-Kırmızılılarda bu sezon sonu itibarıyla futbolu bırakması beklenen Belçikalı oyuncu için bir MLS Ekibinden 2 yıl için 8 milyon dolarlık teklif geldiği öne sürüldü.

Mertens bu teklifi, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" diyerek reddetti.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı yaptı.

 
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