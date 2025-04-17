Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Kırmızılılarda bu sezon sonu itibarıyla futbolu bırakması beklenen Belçikalı oyuncu için bir MLS Ekibinden 2 yıl için 8 milyon dolarlık teklif geldiği öne sürüldü.
Mertens bu teklifi, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" diyerek reddetti.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı yaptı.
Sarı-Kırmızılılarda bu sezon sonu itibarıyla futbolu bırakması beklenen Belçikalı oyuncu için bir MLS Ekibinden 2 yıl için 8 milyon dolarlık teklif geldiği öne sürüldü.
Mertens bu teklifi, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" diyerek reddetti.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı yaptı.