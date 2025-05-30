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Mertens, "Dalya" ile Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da Dries Mertens, RAMS Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.

calendar 30 Mayıs 2025 21:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mertens, 'Dalya' ile Galatasaray'a veda etti
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Dries Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.

Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.


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