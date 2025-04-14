Mert Müldür: 'Net penaltıydı'

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Fenerbahçe futbolcusu Mert Müldür, Sivasspor maçı sonrası Beyaz TV'de konuştu.
Mert Müldür, "Mourinho penaltı dedi sen ne düşünüyorsun, senin pozisyonun penaltı mı?" sorusuna "Net penaltı dizime darbe var orada" şeklinde cevap verdi.
BEIN TRIO'NUN YORUMLARI
beIN Trio ekibi Mert Müldür'ün pozisyonunu değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:
Deniz Çoban: "Penaltıyı tartışmam. Buna VAR karışır mı karışmaz mı? Şüphe götürmeyen bir penaltı. Mert iyi niyetle devam etmek istedi, Charisis diziyle Mert'i indirdi. Mert topu kurtardı, buradan nasıl geçecek, biri izah etsin. Mert penaltı almaya gitmedi. Açık, bariz, net, tartışmasız penaltı. Hakem iyi yerden bakarken penaltıyı vermesi lazım."
Bahattin Duran: "Mert iyi niyetle devam etmeye çalıştı. Penaltı bu. Mert topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla gitti, Charisis ayağını genişletti, topla da oynayamadı. Mert'in geçiş yönünde durdu, sol dize net temas var, Mert iyi niyetiyle geçmeye çalıştı. Bu penaltı."
Bülent Yıldırım: "Hiç tartışmaya gerek yok. Mert topu sağa çekti, Charisis diziyle vurdu. Penaltıda hiçbir şüphe yok. Net ve açık bir penaltı. Bence VAR müdahalesi gerekirdi."
Fenerbahçe futbolcusu Mert Müldür, Sivasspor maçı sonrası Beyaz TV'de konuştu.
Mert Müldür, "Mourinho penaltı dedi sen ne düşünüyorsun, senin pozisyonun penaltı mı?" sorusuna "Net penaltı dizime darbe var orada" şeklinde cevap verdi.
BEIN TRIO'NUN YORUMLARI
beIN Trio ekibi Mert Müldür'ün pozisyonunu değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:
Deniz Çoban: "Penaltıyı tartışmam. Buna VAR karışır mı karışmaz mı? Şüphe götürmeyen bir penaltı. Mert iyi niyetle devam etmek istedi, Charisis diziyle Mert'i indirdi. Mert topu kurtardı, buradan nasıl geçecek, biri izah etsin. Mert penaltı almaya gitmedi. Açık, bariz, net, tartışmasız penaltı. Hakem iyi yerden bakarken penaltıyı vermesi lazım."
Bahattin Duran: "Mert iyi niyetle devam etmeye çalıştı. Penaltı bu. Mert topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla gitti, Charisis ayağını genişletti, topla da oynayamadı. Mert'in geçiş yönünde durdu, sol dize net temas var, Mert iyi niyetiyle geçmeye çalıştı. Bu penaltı."
Bülent Yıldırım: "Hiç tartışmaya gerek yok. Mert topu sağa çekti, Charisis diziyle vurdu. Penaltıda hiçbir şüphe yok. Net ve açık bir penaltı. Bence VAR müdahalesi gerekirdi."