Mert Müldür için son görüşme

Bir sağ bek almak isteyen Galatasaray'ı gündeminde İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'nun formasını giyen Mert Müldür vardı.



Ancak oyuncu ikna edilemezken, kulüp de 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istedi.



Galatasaray Yönetimi ise İtalyan ekibi ile son bir görüşme daha yapıp, transferi sonuçlandırmaya çalışacak.



A Milli Takım formasını da giyen Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle Sassuolo'da sadece 2 maçta oynadı.



Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.





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