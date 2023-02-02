Mert Müldür için son görüşme

Galatasaray, transfer listesinde yer alan Mert Müldür için son bir görüşme yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür için son görüşme
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02 Şubat 2023 09:09
Bir sağ bek almak isteyen Galatasaray'ı gündeminde İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'nun formasını giyen Mert Müldür vardı.

Ancak oyuncu ikna edilemezken, kulüp de 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istedi.

Galatasaray Yönetimi ise İtalyan ekibi ile son bir görüşme daha yapıp, transferi sonuçlandırmaya çalışacak.

A Milli Takım formasını da giyen Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle Sassuolo'da sadece 2 maçta oynadı.

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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