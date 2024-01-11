Mert Müldür: '5 gol, 7 gol! Durmuyoruz'

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mert Müldür, 7-1 kazandıkları Tümosan Konyaspor maçı sonrası konuştu.
Sarı lacivertli formayla ilk golünü atan Mert Müldür, "Bizim açımızdan çok güzel bir maç oldu, 7 gollü bir galibiyet. Çok güzel bir duygu. İlk defa 7 gollü bir galibiyette maça çıktım, çok güzel bir duygu." dedi.
Milli sağ bek, "4-5'ten sonra takım durmadı. Herkes skora katkı yapmak istedi. Hücumlarda devamlı etkili olduk ve 7 gol attık. Çok güzel bir şey. Geçen maç 5 gol, bu maç 7 gol. Bunu devam ettirmeye çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı
Sarı lacivertli formayla ilk golünü atan Mert Müldür, "Bizim açımızdan çok güzel bir maç oldu, 7 gollü bir galibiyet. Çok güzel bir duygu. İlk defa 7 gollü bir galibiyette maça çıktım, çok güzel bir duygu." dedi.
Milli sağ bek, "4-5'ten sonra takım durmadı. Herkes skora katkı yapmak istedi. Hücumlarda devamlı etkili olduk ve 7 gol attık. Çok güzel bir şey. Geçen maç 5 gol, bu maç 7 gol. Bunu devam ettirmeye çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı
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