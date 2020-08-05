Mert Hakan'dan flaş paylaşım: Limit yok!

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, instagram'dan flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mert Hakan'dan flaş paylaşım: Limit yok!
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05 Ağustos 2020 15:37
Sivasspor'daki sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün, harcama limitlerinin, beklenenden az açıklanmasının ardından Mert Hakan Yandaş transferinin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü. Ancak Mert Hakan Yandaş, bu iddialara yaptığı paylaşımla cevap verdi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, antrenman yaptığı bir videoyu instagram hikayesinde paylaşarak, "Limitless (Limit yok/Sınırsız)" notunu düştü.

Başarılı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulanlar arasına girdi.







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