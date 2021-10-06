Mert Hakan Yandaş, Vitor Pereira'yı sevindirdi

Fenerbahçe'de özellikle de orta sahada eksiklerin olduğu dönemde mücadelesiyle ön plana çıkan Mert Hakan Yandaş'ın performansı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı mutlu etti.

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Mert Hakan Yandaş, Vitor Pereira'yı sevindirdi
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06 Ekim 2021 10:42
Fenerbahçe'de hüsranla sonuçlanan Olympiakos maçında istatistiklerde en başarılı isim olan, sakatlıkların olduğu dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiren Mert Hakan Yandaş, hocasının gözüne girmeyi başardı.

Başarılı orta saha oyuncusu, 11'de forma giydiği ve takımının ligde zirveye yükseldiği son süreçteki bireysel rakamlarıyla da alkış aldı.

Bu süreçte takımın en çok topla buluşan ve başarılı pas yapan ismi olan Mert, ortalarıyla da hücuma önemli katkı sağladı.

Başarılı orta saha oyuncusunun milli aradan sonra da şans bulmaya devam etmesi bekleniyor.


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