Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı
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13 Ocak 2025 19:30
Son güncelleme 13 Ocak 2025 19:39
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.
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