Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.
TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.
TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'de hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve elinde kırık oluşan Mert Hakan Yandaş, özel bir bandajla sahada yer alıyor. pic.twitter.com/2WlIeJaXpg
— Sporxtv (@sporxtv) January 13, 2025