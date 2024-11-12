Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'yi böyle ateşledi

Bu sezon Samet Akaydin gibi ilk kez 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, saha içindeki azmi hırsı ve enerjisiyle takımı adeta ateşledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'yi böyle ateşledi
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12 Kasım 2024 12:32
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha içindeki azmi hırsı ve enerjisiyle takımı adeta ateşledi.

Sarı-lacivertlilerin hücum aksiyonlarında başrolde olan tecrübeli oyuncu, Samet'in attığı golün asistini yaparken, En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da pası veren isimdi.

'Komutan' lakaplı oyuncu, forma savaşına hazır olduğunu gösterdi. 

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