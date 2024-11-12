Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha içindeki azmi hırsı ve enerjisiyle takımı adeta ateşledi.
Sarı-lacivertlilerin hücum aksiyonlarında başrolde olan tecrübeli oyuncu, Samet'in attığı golün asistini yaparken, En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da pası veren isimdi.
'Komutan' lakaplı oyuncu, forma savaşına hazır olduğunu gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin hücum aksiyonlarında başrolde olan tecrübeli oyuncu, Samet'in attığı golün asistini yaparken, En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da pası veren isimdi.
'Komutan' lakaplı oyuncu, forma savaşına hazır olduğunu gösterdi.