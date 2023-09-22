UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge deplasmanına konuk oldu.
Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmada Club Brugge'ün golü 77. dakikada Vanaken'den geldi. Beşiktaş'ta Mert Günok, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Mert, özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmasına rağmen 77. dakikada atılan gole engel olamadı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Cenk Tosun beraberliği getirerek siyah beyazlılara zorlu Belçika deplasmanında puanı getiren isim olmayı başardı.
Beşiktaş bu sonuçla gruptaki ilk maçında 1 puan alırken siyah beyazlılar bir sonraki maçını 5 Ekim'de evinde Lugano'yla oynayacak.
Club Brugge ise grupta bir sonraki maçını Bodo Glimt karşısında çıkacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 11'E NEŞTER
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaptıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan Colley, Necip, Onur, Salih, Rebic ve Cenk'i yedeğe çekti.
Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine Bailly, Amartey, Masuaku, Demir Ege, Muleka ve Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
BAILLY İLK KEZ SAHADA
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
İngiltere ekibi Manchester United'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, yeni takımındaki ilk mücadelesine Club Brugge karşısında çıktı.
Fildişi Sahilli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almasına rağmen forma giyememişti.
İLK TEHLİKE EV SAHİBİNDEN
Maçın ilk yarısında iki takım da oyuna ortak olarak başlarken ilk tehlikeli atak ise Club Brugge'den geldi.
8. dakikada Sabbe'nin ortasında Vanaken'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.
11. dakikada ise bu kez Skov Olsen'in pasında Sabbe şutunu çekti ve Mert Günok kalesini gole kapattı.
ABOUBAKAR KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında etkili bir oyun ortaya koyamazken ikinci yarıya ise Aboubakar'ın mutlak gol pozisyonuyla skora yaklaştı.
Masuaku'nun soldan ortasında Spileers'ten seken top Aboubakar'da kaldı. Aboubakar altıpas içinden yaptığı vuruşla kaleci Mignolet'i geçemedi.
MERT'TEN İNANILMAZ KURTARIŞLAR
Karşılaşma boyunca Brugge ataklarını kahramanca çıkaran Mert Günok, özellikle ikinci yarıda üst üste yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirmeyi başardı.
50. dakikada Vanaken'i sağ kanattan yaptığı ortaya Mert Günok izin vermezken 59. dakikada ise Skov Olsen'in yakın mesafeden sert şutunu Mert Günok ayaklarıyla çıkararak mutlak bir golü önledi,.
72. dakikada ise Mert Günok bu kez yine Skov Olsen'in sağ çaprazdan yaptığı çaprazdan ve yerden vuruşu kornere çelmeyi başardı.
VANAKEN'İN GOLÜYLE TOP AĞLARIMIZDA
Maçta dakikalar 77'yi gösterdiğinde Mert Günok'un çabaları sonuçsuz kaldı ve siyah beyazlılar golü kalesinde gördü.
Skov Olsen'in ortasında Vanaken'in vuruşu ağlarla buluştu.
SAHNE TOSUN PAŞA'NIN
Beşiktaş yediği golün ardından sürpriz ataklarla Brugge kalesine gitmeye başladı. 88. dakikaya gelindiğinde ise sahneye Cenk Tosun çıktı ve Beşiktaş aradığı golü buldu.
88. dakikada savunmanın geri pasını iyi takip eden Aboubakar, tek pasla Cenk'i pozisyona soktu. Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü.
11. dakikada Skov Olsen'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.
19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Rashica'nın kafayla arkaya gönderdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti ve Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde düzeltip yaptığı vuruşta, kaleci Mignolet gole izin vermedi.
50. dakikada Club Brugge etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Olsen bekletmeden arka direğe hareketlenen Vanaken'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kontrol etti.
57. dakikada Club Brugge net bir fırsattan yararlanamadı. Vetlesen'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen De Cuyper, sağ çaprazdan topu kale sahası içine gönderdi. Müsait pozisyondaki Thiago'nun yakın mesafeden kayarak vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
59. dakikada Mert Günok net bir pozisyonda gole izin vermedi. Skoras'ın pasında soldan ceza sahasına giren De Cuyper, penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Olsen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, Mert topu kornere yollamayı başardı.
72. dakikada Mert Günok yine kalesini gole kapattı. Onyedika'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olsen'in Zaynutdinov'dan sıyrılıp yerden sert vuruşunda, Mert Günok topu kornere gönderdi.
77. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Olsen, Gedson Fernandes'ten sıyrılıp ceza sahasına arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Vanaken'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
83. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu Nielsen, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Vanaken'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye şutunda direkten dönen topu Zaynutdinov kornere attı.
88. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Chamberlain'in ayak koyduğu top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe (Dk. 90+2 Boyata), Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen (Dk. 79 Jutgla), Onyedika, Skoras (Dk. 61 Nielsen), Vanaken, Thiago
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 84 Cenk Tosun), Bailly (Dk. 84 Necip Uysal), Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 84 Chamberlain), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 66 Onur Bulut), Muleka (Dk. 66 Zaynutdinov), Aboubakar
Goller: Dk. 77 Vanaken (Club Brugge), Dk. 88 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mechele, Dk. 74 Onyedika, Dk. 79 Vetlesen, Dk. 86 Spileers, Dk. 89 Mignolet, Dk. 90+1 Vanaken (Club Brugge), Dk. 45+2 Amartey (Beşiktaş)
Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmada Club Brugge'ün golü 77. dakikada Vanaken'den geldi. Beşiktaş'ta Mert Günok, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Mert, özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmasına rağmen 77. dakikada atılan gole engel olamadı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Cenk Tosun beraberliği getirerek siyah beyazlılara zorlu Belçika deplasmanında puanı getiren isim olmayı başardı.
Beşiktaş bu sonuçla gruptaki ilk maçında 1 puan alırken siyah beyazlılar bir sonraki maçını 5 Ekim'de evinde Lugano'yla oynayacak.
Club Brugge ise grupta bir sonraki maçını Bodo Glimt karşısında çıkacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 11'E NEŞTER
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaptıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan Colley, Necip, Onur, Salih, Rebic ve Cenk'i yedeğe çekti.
Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine Bailly, Amartey, Masuaku, Demir Ege, Muleka ve Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
BAILLY İLK KEZ SAHADA
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
İngiltere ekibi Manchester United'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, yeni takımındaki ilk mücadelesine Club Brugge karşısında çıktı.
Fildişi Sahilli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almasına rağmen forma giyememişti.
İLK TEHLİKE EV SAHİBİNDEN
Maçın ilk yarısında iki takım da oyuna ortak olarak başlarken ilk tehlikeli atak ise Club Brugge'den geldi.
8. dakikada Sabbe'nin ortasında Vanaken'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.
11. dakikada ise bu kez Skov Olsen'in pasında Sabbe şutunu çekti ve Mert Günok kalesini gole kapattı.
ABOUBAKAR KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında etkili bir oyun ortaya koyamazken ikinci yarıya ise Aboubakar'ın mutlak gol pozisyonuyla skora yaklaştı.
Masuaku'nun soldan ortasında Spileers'ten seken top Aboubakar'da kaldı. Aboubakar altıpas içinden yaptığı vuruşla kaleci Mignolet'i geçemedi.
MERT'TEN İNANILMAZ KURTARIŞLAR
Karşılaşma boyunca Brugge ataklarını kahramanca çıkaran Mert Günok, özellikle ikinci yarıda üst üste yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirmeyi başardı.
50. dakikada Vanaken'i sağ kanattan yaptığı ortaya Mert Günok izin vermezken 59. dakikada ise Skov Olsen'in yakın mesafeden sert şutunu Mert Günok ayaklarıyla çıkararak mutlak bir golü önledi,.
72. dakikada ise Mert Günok bu kez yine Skov Olsen'in sağ çaprazdan yaptığı çaprazdan ve yerden vuruşu kornere çelmeyi başardı.
VANAKEN'İN GOLÜYLE TOP AĞLARIMIZDA
Maçta dakikalar 77'yi gösterdiğinde Mert Günok'un çabaları sonuçsuz kaldı ve siyah beyazlılar golü kalesinde gördü.
Skov Olsen'in ortasında Vanaken'in vuruşu ağlarla buluştu.
SAHNE TOSUN PAŞA'NIN
Beşiktaş yediği golün ardından sürpriz ataklarla Brugge kalesine gitmeye başladı. 88. dakikaya gelindiğinde ise sahneye Cenk Tosun çıktı ve Beşiktaş aradığı golü buldu.
88. dakikada savunmanın geri pasını iyi takip eden Aboubakar, tek pasla Cenk'i pozisyona soktu. Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü.
11. dakikada Skov Olsen'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.
19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Rashica'nın kafayla arkaya gönderdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti ve Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde düzeltip yaptığı vuruşta, kaleci Mignolet gole izin vermedi.
50. dakikada Club Brugge etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Olsen bekletmeden arka direğe hareketlenen Vanaken'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kontrol etti.
57. dakikada Club Brugge net bir fırsattan yararlanamadı. Vetlesen'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen De Cuyper, sağ çaprazdan topu kale sahası içine gönderdi. Müsait pozisyondaki Thiago'nun yakın mesafeden kayarak vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
59. dakikada Mert Günok net bir pozisyonda gole izin vermedi. Skoras'ın pasında soldan ceza sahasına giren De Cuyper, penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Olsen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, Mert topu kornere yollamayı başardı.
72. dakikada Mert Günok yine kalesini gole kapattı. Onyedika'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olsen'in Zaynutdinov'dan sıyrılıp yerden sert vuruşunda, Mert Günok topu kornere gönderdi.
77. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Olsen, Gedson Fernandes'ten sıyrılıp ceza sahasına arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Vanaken'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
83. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu Nielsen, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Vanaken'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye şutunda direkten dönen topu Zaynutdinov kornere attı.
88. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Chamberlain'in ayak koyduğu top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe (Dk. 90+2 Boyata), Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen (Dk. 79 Jutgla), Onyedika, Skoras (Dk. 61 Nielsen), Vanaken, Thiago
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 84 Cenk Tosun), Bailly (Dk. 84 Necip Uysal), Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 84 Chamberlain), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 66 Onur Bulut), Muleka (Dk. 66 Zaynutdinov), Aboubakar
Goller: Dk. 77 Vanaken (Club Brugge), Dk. 88 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mechele, Dk. 74 Onyedika, Dk. 79 Vetlesen, Dk. 86 Spileers, Dk. 89 Mignolet, Dk. 90+1 Vanaken (Club Brugge), Dk. 45+2 Amartey (Beşiktaş)