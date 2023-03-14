Mert Becce-Sertaç Tatar, İtalya'da üçüncü oldu

Bu sezon FIA Avrupa Baja Kupası'nı takip edecek Rally Raid Team Türkiye sporcuları Mert Becce-Sertaç Tatar ikilisi, İtalya'da düzenlenen baja şampiyonasında T4 klasmanında üçüncü olmayı başardı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre son iki yıl Doğu Avrupa Baja Kupası'nda otomobil kategorisini kazandıktan sonra bu yıl hedef büyüten Mert Becce-Sertaç Tatar ikilisi, SSV kategorisindeki ilk tecrübeleri için İtalya Baja Şampiyonası'nın birinci ayağı Artugna Race'de Türkiye'yi temsil ettiler.



Ay-yıldızlı sporcular Mert Becce-Sertaç Tatar, güçlü rakipleri arasında SSV dördüncüsü ve T4 klasmanı üçüncüsü olmayı başardı.



Mert Becce-Sertaç Tatar sezona, 14-16 Nisan tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek FIA Avrupa Baja Kupası ilk yarışı Baja Extremadura ile devam edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ