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Mersinspor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

calendar 27 Mayıs 2025 17:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersinspor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Mersin Spor ile Anadolu Efes, 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.


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