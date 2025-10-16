16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
1-1DA
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-024'
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Mersin Spor, Belçika'da siftah yaptı!

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Belçika kulübü Filou Oostende'yi 104-86 mağlup etti.

calendar 16 Ekim 2025 01:21
Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Belçika kulübü Filou Oostende'yi 104-86 yendi.

Mersin Spor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Filou Oostende ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: Coretec

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Andrea Bongiorni (İtalya)

Filou Oostende: Estrada 14, Melson 18, Schakel 11, Gillet 12, Fiedler 4, Mennes, Buysse 3, Bratanovic 6, Yaacov 13, Obanov, Sylla 5

Mersin Spor: Cobbs 19, Cruz 4, March 15, White 18, Olaseni 18, Cowan 19, Bentil 5, Kartal Özmızrak 1, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 5, Ergi Tırpancı

1. Periyot: 17-30

Devre: 48-49

3. Periyot: 64-73

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
