Mersin Spor, Belçika'da siftah yaptı!

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Belçika kulübü Filou Oostende'yi 104-86 yendi.
Mersin Spor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Filou Oostende ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.
Salon: Coretec
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Andrea Bongiorni (İtalya)
Filou Oostende: Estrada 14, Melson 18, Schakel 11, Gillet 12, Fiedler 4, Mennes, Buysse 3, Bratanovic 6, Yaacov 13, Obanov, Sylla 5
Mersin Spor: Cobbs 19, Cruz 4, March 15, White 18, Olaseni 18, Cowan 19, Bentil 5, Kartal Özmızrak 1, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 5, Ergi Tırpancı
1. Periyot: 17-30
Devre: 48-49
3. Periyot: 64-73
