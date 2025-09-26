26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Mersin Cup 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası, 29 Eylül'de başlıyor!

Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası, 29 Eylül Pazartesi günü ana tablo maçlarıyla başlayacak.

calendar 26 Eylül 2025 18:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersin Cup 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası, 29 Eylül'de başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası, 29 Eylül Pazartesi günü ana tablo maçlarıyla başlayacak.

Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atakan, kentte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Organizasyonun Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda gerçekleştirileceğini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:


"Turnuva kapsamında 29 Eylül-4 Ekim'de ana tablo maçları yapılacak, 5 Ekim'de ise final maçları oynanacak. Avrupa ve Türkiye tenis federasyonlarının 2025 yılı tenis takviminin önemli organizasyonlarından olan bu turnuvaya Türk tenisçilerimizin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna, Hollanda'dan sporcular katılacak. Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası dünya çapındaki oyuncular için daha büyük turnuvalara katılabilmek için çok büyük önem taşımaktadır. Bu sayede Mersin'imize dünya sıralamasına girme çabasında olan oyuncular gelmektedir. Bu organizasyon Mersin'imizin dünya çapında tanınması açısından önemli rol oynamaktadır."

Ahmet Atakan, ücretsiz olarak izlenebilecek maçlara sporseverleri davet ederek, organizasyonun düzenlenmesine destek sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.