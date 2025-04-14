Merkezefendi'den kurtuluş adımı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, aylarca puan tablosunda dibe demir attıktan sonra kurtuluş için dev bir adım attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'den kurtuluş adımı
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14 Nisan 2025 14:08
Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren Merkezefendi Belediyesi Basket aylarca puan tablosunda dibe demir attıktan sonra kurtuluş için dev bir adım attı.

Ligde en yakın rakibi Manisa Basket'i evinde 92-78 yenen Denizli ekibi bitime 5 hafta kala düşme hattından ilk kez çıktı. Son 9 maçın 6'sını kazanan Merkezfendi ligde toplam 8 galibiyete ulaşıp nefes aldı.

Kalan maçlarda da çıkışını sürdürerek ligde kalmayı hedefleyen Merkezefendi'de Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkardığı takımı yıllardır Süper Lig'de tutmayı başaran Antrenör Zafer Aktaş, "İki takım için de zor bir maçtı. Bizim çocuklar, özellikle müdafaadaki eforlarıyla maçı bizim için kolaylaştırdılar. Hücum kısmında da akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Ama sadece bir adım öne geçtik. Bitime 5 hafta var. Onların da maçları var, bizim de maçlarımız var. Gemiyi limana yanaştırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım dördüncü sene de bunu başarabiliriz" açıklamasını yaptı.
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