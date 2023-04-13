Merkezefendi'de Deveciler'den çağrı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 3 maçtan eli boş ayrılıp Play-Off hattındaki yerini riske atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, taraftarları pazar günü Denizli'de oynayacakları Tofaş karşılaşmasına davet etti.



Açıklamalarda bulunan Başkan Veli Deveciler, "Bir sürü olumsuzluğa rağmen Denizli'de basketbolun önemli bir gündem olmasını başardık. Maçlarımızın olmasını sabırsızlıkla bekleyen seyircimiz, her maç salonda harikalar yaratıyor. Takımın kazanma isteğinden, oynadığı basketboldan keyif alıyor. Her hafta ülke basketbolunun gündeminde takımımız ve şehrimiz var. Bütün bunların uzun yıllar yaşanması için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.



Normal sezonun bitimine 6 maçlarının kaldığını ve hepsinin de birbirinden zorlu rakiplerle olduğunu söyleyen Başkan Deveciler, "Taraftarın gücünü en yüksek derecede göstermesi gereken haftalar geldi. Bu hafta pazar günü saat 13.00'te belki bizim için ligin en önemli maçlarından birini Tofaş ile oynayacağız. Rakibimiz çok güçlü ve ekol olan bir takım. Ama biz de sahamızda kimseye boyun eğmiyoruz. Hep birlikte salonu doldurup, son saniyeye kadar takımımıza destek olalım. Denizli'de basketbol adına bambaşka hayaller kuracağımız günler için bu maçı birlikte kazanalım" açıklamasını yaptı.





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