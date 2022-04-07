Merih penaltı yaptırdı! Atalanta, Leipzig ile yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atalanta, deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Konuk ekibin golü 17. dakikada Luis Muriel'den gelirken Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Jose Orban kaydetti.
Leipzig'de 58. dakikada Merih Demiral'in Nkunku'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışını Andre Silva gole çeviremedi.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan'da İtalya'da oynanacak.
Red Bull Arena'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Konuk ekibin golü 17. dakikada Luis Muriel'den gelirken Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Jose Orban kaydetti.
Leipzig'de 58. dakikada Merih Demiral'in Nkunku'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışını Andre Silva gole çeviremedi.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan'da İtalya'da oynanacak.