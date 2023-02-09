Merih Demiral, üç formanın satıldığını açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilimizi etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, spor camiası da desteklerini sürdürüyor. Milli oyuncu Merih Demiral'ın Juventus'ta oynadığı dönemde eski takım arkadaşları depremzedelere bağış yapmak için seferber oldu.



Merih afet bölgesi için yaptığı 1 milyon TL'lik bağışın ardından, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkarmıştı.



Portekizli yıldız ile görüştüğünü belirten milli futbolcu, "Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz" paylaşımını yapmıştı.



3 FUTBOLCUNUN FORMASI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKMIŞTI



Deneyimli stoper sosyal medya hesabından şu an Roma'da kariyerini sürdüren Paulo Dybala'nın depremzedeler için formasını açık artırmayla bağışta bulunacağını açıklamıştı. Öte yandan İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Bonucci de üzüntüsünü dile getirerek Juventus formasını açık artırma için bağışlamıştı.



5 MİLYON TL'YE SATILDI



Merih Demiral'ın açık artırmaya çıkardığı 3 forma toplamda 5 milyon TL'ye alıcı buldu. Milli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı."





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