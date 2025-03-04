Asya AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Al Ahli, deplasmanda Al Rayyan' ile karşı karşıya geldi.



Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.



Al Ahli'nin gollerini 30. dakikada Galeno, 34. dakikada Riyad Mahrez ve 90+5. dakikada Firas Al-Buraikan kaydetti. Al Rayyan'ın tek golü ise 71. dakikada Roger Guedes'ten geldi.



90+10'da ise Al Rayyan'da Adam Bareiro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI



Öte yandan Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.



Rövanş maçı, 11 Mart'ta oynanacak.