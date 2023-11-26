Merakla beklenen maçta Perşembespor ile Çarşambaspor yenişemedi!

İsimleri nedeni ile futbolseverlerin ilgisini çeken maçta Perşembespor ile Çarşambaspor 3-3 berabere kaldı.

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Merakla beklenen maçta Perşembespor ile Çarşambaspor yenişemedi!
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26 Kasım 2023 16:03
Türk futbol tarihi eşi benzeri görülmemiş bir heyecana sahne oldu. BAL 12'nci grubun 7'nci haftasında Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor karşı karşıya geldi. Haftanın günlerini yansıtan iki takımın adı, futbolseverlerin de ilgisini çekti.

Takım isimleriyle haftalar öncesinden gündeme gelen mücadeleyi 3-3 eşitlikle sona erdi.

Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı tarihinde ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesini El Clasico'ya benzetti.

Bu sonuçla Perşembespor puanını 11'e çıkardı. Çarşambaspor ise puanını 11 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Perşembespor, lider Türk Metal 1963'le oynayacak. Çarşambaspor ise Alaçamspor ile oynayacak.

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