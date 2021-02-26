Menemenspor, düşme hattından uzaklaşıyor

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenen Menemenspor, son 3 haftada aldığı sonuçlarla birlikte düşme hattıyla arasındaki puan 7'ye yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, düşme hattından uzaklaşıyor
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26 Şubat 2021 14:50
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Menemenspor, son 3 haftada aldığı sonuçlarla düşme hattından çıkıp, puan farkını 7'ye çıkardı.

Ligde 20. haftayı 19 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, daha sonra Aydeniz Et Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Akhisarspor'u 6-2, dün de yine dış sahada Bursaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçlarla puanını 26'ya çıkaran Menemenspor, 23. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

İzmir temsilcisi ligin ikinci devresinde çıktığı 6 maçta topladığı 10 puanla Ankara Keçiörengücü ile en fazla puan toplayan 5. takım konumunda bulunuyor.

Düşme hattındaki Akhisarspor'un 7 puan önünde yer alan Menemenspor, 24. haftada da yine alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Beypiliç Boluspor'u 1 Mart Pazartesi günü Menemen'de konuk edecek.



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