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Memphis'in üst üste beşinci maçı ertelendi!

NBA, Chicago Bulls ile Memphis Grizzlies arasında Çarşamba gecesi oynanması planlanan maçın, KOVID-19 protokolleri sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Chicago Bulls ile Memphis Grizzlies arasında Çarşamba gecesi oynanması planlanan maçın, KOVID-19 protokolleri sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Grizzlies'in böylece üst üste beşinci maçı ertelenmiş olacak. NBA'in açıklamasına göre, temas takibinden geçmeye devam eden Memphis'in, maç öncesi antrenman süresiyle ilgili de endişeler bulunuyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, uzun süren araya rağmen hiçbir oyuncunun yeni bir sağlık ve güvenlik protokolüne girmediğini söyledi. Ekibin son sakatlık raporunda, protokol kapsamında bulunan oyuncunun sadece Jonas Valanciunas olduğu görülmüştü.

NBA, son dönemde takımlarla daha temkinli bir yaklaşımda bulunmuştu. Washington Wizards, dün gece parkelere dönmeden önce son altı karşılaşması ertelenmişti.


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