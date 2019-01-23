Memphis, Gasol ve Conley için gelen teklifleri dinlemeye açık

İLGİLİ VİDEO

Memphis Grizzlies'in, ilk kez yıldız oyuncuları Mike Conley ve Marc Gasol için gelecek takas tekliflerini dinlemeye açık oldukları iddia edildi.Playoff yarışından çıktıktan sonra, Memphis'in reset tuşuna bastığı ve 19 yaşındaki Jaren Jackson Jr çevresinde yeniden yapılanacakları belirtildi.7 Şubat tarihindeki takas son gününden önce, Grizzlies'in iki oyuncu için de gelecek teklifleri dinleyecekleri söylendi.Önümüzdeki hafta 34 yaşına girecek olan Gasol ile 31 yaşındaki Conley, beraber 11. sezonlarını oynuyorlar.