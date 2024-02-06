Melissa Vargas yeniden Fenerbahçe'de

A Milli Kadın Voleybol Takmımı'nın tarihi şampiyonluklarında baş kahramanlardan olan Melissa Vargas, yuvaya geri döndü. Yıldız voleybolcu, sezonun geri kalanında Fenerbahçe Opet formasıyla mücadele edecek.



Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer olmuştu.



Yıldız voleybolcunun Fenerbahçe'ye geri dönüp dönemeyeceği merak edilirken sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Vargas'ın yeniden takıma döneceğini açıklamıştı.



İSTANBUL'A GELDİ



Çin kulübünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pasör çaprazı, takımının şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fenerbahçe'ye katılmak için İstanbul'a geldi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul'a geri döndü. Voleybolcumuz Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet'in başarısı için ter dökecek.



BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Vargas'ın geri döneceğini ve transferde yaşanan süreci şu sözlerle duyurmuştu:



"Melissa Vargas'ın transferi... 31 Ocak'ta Türkiye'de transfer bitiyor. Biliyorsunuz Çin'de oynuyor ve sonra bize geliyor. Melisa'nın ülkemize gelebilmesi için takımın final serisini 3-0'da bitirip, 30 Ocak'ta lig bitimiyle gelmesini istiyorduk. Melissa Vargas'ın takımı 55 maçtır yenilmedi, neredeyse set bile vermedi. Ancak 55 maç sonra takımı ilk yenilgisini aldı. Final serisi uzadı ve bu şekilde lisans işlemlerini yetiştireme şansımız imkansız hale geldi. Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."



Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı. Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı







