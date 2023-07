Melissa Vargas: ''Milli takımda zevk alarak oynuyorum''

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nın yeni üyesi Melissa Vargas önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hayatının bir parçası olduğunu analatan Vargas, en büyük hedefini açıkladı.



"HARİKA HİSSEDİYORUM"



''Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şu anda bu şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz. İlk kez Türk forması giydiğim bir turnuvada şampiyon olduğumuz için harika hissediyorum. Filenin Sultanları'nın bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımıma yardım edebildiğim için, bu harika formayı giydiğim için çok mutluyum.''



'TÜRKİYE BENİM HAYATIMIN BİR PARÇASI'



''Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Biliyorsunuz aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giyiyorum. Kalamış'ta yaşıyorum. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada birçok arkadaşım, dostum var. Fenerbahçe taraftarı ve arkadaşlarım beni ilk günden beri sevdi ve buraya alışmam için yardım etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye benim hayatımın bir parçası, burada mutluyum.''



'TÜRK KADINI PES ETMETEN BİR YAPIYA SAHİP'



''Türk kadını savaşçı, kararlı, ailesine önem veren, azimli, güzel, her zaman çözüm arayan, pes etmeyen bir yapıya sahip. Sporun her anında başınıza ummadığınız, istemediğiniz veya zorlanacağınız şeyler gelebilir. Önemli olan bunlar başınıza geldiğinde ne yaptığınızdır. Ben pes etmeyerek, gençliğimin ve fiziksel dayanaklılığımın da yardımıyla daha çok çalışarak, doğru kişilerin yardımıyla o günleri atlattım. Kolay olmayan bir süreçti ama şu an her şey yolunda.''



'MİLLİ TAKIMDA ZEVK ALARAK OYNUYORUM'



''Sahada görüyorsunuz zaten. Eğlenerek, dans ederek, zevk alarak oynuyorum milli takımda. Çok güzel bir ortam var ve takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyorum. Verdiğim karardan dolayı çok mutluyum. Umarım sizler de beni milli formayla görmekten benim kadar mutlusunuzdur.''



''Bir insan olarak sağlıklı olmak, ailemin ve sevdiklerimin sağlıklı ve huzurlu olması, büyük felaketlerin yaşanmaması ve herkesin barış içinde yaşaması en büyük dileğim. Sporcu olarak ise oynadığım her maçı kazanmak istiyorum. Takıma yardım etmek, zor anlarda çözüm üretmek, kritik sayılarda korkusuzca sorumluluk almaktan zevk alıyorum. Oynadığım bütün turnuvaları hem kulüpte hem milli takımda kazanmak, şampiyonluklar yaşamak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak en büyük isteğim diyebilirim.''