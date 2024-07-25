Melih Bostan'ın yeni adresi Konyaspor

Konyaspor, Fenerbahçe'den genç golcü Melih Bostan transferininde sona geldi. Sağlık kontrolünden geçen genç isim kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Melih Bostan'ın yeni adresi Konyaspor
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25 Temmuz 2024 16:56
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 17:02
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç forveti Melih Bostan'ın yeni takımı belli oluyor.

KONYASPOR İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan ile anlaşmaya vardı.

Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken, oyuncu tarafı ile sözleşme detaylarının görüşüldüğü ifade edildi.

Genç golcünün kısa süre içerisinde Yeşil-beyazlı ekibe resmi imzayı atması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KİRALANMIŞTI

Sarı-lacivertlilerden geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanan Melih Bostan, başkent ekibinde çıktığı 19 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

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