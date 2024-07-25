Melih Bostan'ın yeni adresi Konyaspor

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç forveti Melih Bostan'ın yeni takımı belli oluyor.
KONYASPOR İLE ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan ile anlaşmaya vardı.
Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken, oyuncu tarafı ile sözleşme detaylarının görüşüldüğü ifade edildi.
Genç golcünün kısa süre içerisinde Yeşil-beyazlı ekibe resmi imzayı atması bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE KİRALANMIŞTI
Sarı-lacivertlilerden geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanan Melih Bostan, başkent ekibinde çıktığı 19 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
KONYASPOR İLE ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan ile anlaşmaya vardı.
Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken, oyuncu tarafı ile sözleşme detaylarının görüşüldüğü ifade edildi.
Genç golcünün kısa süre içerisinde Yeşil-beyazlı ekibe resmi imzayı atması bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE KİRALANMIŞTI
Sarı-lacivertlilerden geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanan Melih Bostan, başkent ekibinde çıktığı 19 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU