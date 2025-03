Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası başladı

Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası, Antalya'da başladı.Megasaray Tenis Akademisi'nin 18 Mart-6 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvanın basın toplantısı gerçekleşti.Megasaray Club Belek'te düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Gediz, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Ada Kumru katıldı.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, yaptığı açıklamada "Bu turnuva serisinin ülkemizde yer bulması Türk tenisi adına çok büyük önem taşıyor. WTA 125 düzeyinde ardarda düzenlenmiş üç haftadan oluşan bu değerli organizasyon, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuları ülkemizin tesislerinde ağırlarken, aynı zamanda Türk tenisinin gelişimine katkı sağlayarak Türk tenisçilerine de önemli bir fırsat sunuyor." dedi.Turnuvaya üst düzey sporcuların da katıldığını dile getiren Müderrisgil, "Turnuva boyunca, dünya çapında sıralamalarda üst sıralarda bulunan Emiliana Arango, Diane Parry, Olga Danilovic, Anna Bondar ve Bianca Andreescu gibi isimler mücadele edecek. Bu turnuvalarda, Türkiye'yi temsilen Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt gibi değerli tenisçilerimiz yer alacak. Türk tenisinin uluslararası alanda daha fazla tanınması ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması için bu tür organizasyonların önemi çok büyük. Her yıl daha fazla Türk tenisçisinin bu tür prestijli turnuvalarda yer aldığını görmek, bizim için büyük bir gurur kaynağı." diye konuştu.Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu olarak Türk tenisini ileri seviyelere taşımak adına bir yandan altyapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ev sahipliği yapılan uluslararası turnuvalarla Türk tenisinin global düzeyde tanınması ve milli tenisçilerin uluslararası turnuvalarda daha çok yer alması için girişimlerin devam ettiğine dikkati çekti.Antalya'nın birçok ulusal ve uluslararası tenis organizasyonuna ev sahipliği yapan bir şehir olarak dünya tenisinde önemli destinasyon haline geldiğini belirten Müderrisgil, şöyle devam etti:"Kış aylarında ılıman iklim yapısı, seyahat kolaylığı ve spor tesisleri ile Antalya, takım sporlarının yanı sıra bireysel sporların da son dönemde yoğun ilgisini çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisleşme adına yaptığı hamlelerle ülkemizde tenis kortlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 500 tenis kortuyla dünyanın her yerinden gelen tenisçilerin ilgi odağı olan Antalya'da her yıl çok sayıda uluslararası tenis organizasyonu düzenleniyor."Antalya'nın "tenis şehri" olduğunu aktaran Müderrisgil, "Geçtiğimiz yıl boyunca ülkemizde gerçekleştirdiğimiz uluslararası turnuvalarda mücadele eden sporcular sayesinde 14 milyon 872 bin avro direkt döviz girişi ve 40 milyon avro dolaylı etki sağlandığını söyleyebiliriz." ifadesini kulalndı.Kadınlar dünya tenisinin en prestijli organizasyonlarından "WTA 125 Serisi Turnuvaları'nın Türkiye'de ilk kez, arka arkaya üç hafta boyunca oynanacağını" söyleyen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, şu bilgileri verdi:"26 ülkeden 50 kadın sporcunun katıldığı bu önemli turnuvalarda, Megasaray Hotels sponsorluğuyla 345 bin dolar ödül dağıtılacak. Büyük ödüllü bu turnuvalara, Megasaray Tenis Akademi (MTA) ev sahipliği yapacak. Ülkemiz için tarihi bir organizasyon olacak ve dünya tenisinin yıldız sporcuları ağırlanacak. Türk tenisine yeni bir ivme getirecek bu dev organizasyonda dünya tenisinin önemli isimleri ve geleceğin yıldızları, Türkiye'de tarih yazacak."Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise "Antalya'daki bu tenis oluşumu dünyanın her yerinde Antalya'dan bahsetmelerine sebep oluyor. Sporcularımızın artması bizim için çok önemli. Sağlıklı bir şekilde tenis oynuyor olmaktan çok mutluyum, bugün de maçım var umarım benim için de iyi geçer. A Milli Takım oyuncuları olarak buradayız hepimiz bir aile gibi hem antrenman yapıyoruz hem turnuva oynayacağız. Buradan da Litvanya'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.Milli tenisçi Ada Kumru, "Dünya çapında sporcularla maç yapma, gözlemleme ve antrenman yapma fırsatımız oluyor, bu bizim için çok değerli. Benim de yarın hem tekler hem çiftler maçım olacak umarım iyi geçer." dedi.Öte yandan, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) master takviminin en prestijli turnuvası ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası da Antalya'da devam ediyor.Manavgat ilçesindeki Ali Bey Club'ta düzenlenen turnuvada 30-45 yaş arasında 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.Turnuvada bireysel mücadeleler, 22 Mart Cumartesi günü sona erecek.