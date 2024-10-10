McTominay transferine sert tepki!

Napoli'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Scott McTominay için dikkat çeken bir açıklama geldi.



İtalyan futbol insanı Paolo Di Canio, McTominay transferi nedeniyle Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi.



Di Canio, "McTominay gibi bir oyuncuyu nasıl satarsınız? Transfere izin veren tüm yöneticilerini tutuklamak için Manchester United'a giderdim!" ifadelerini kullandı.



Napoli, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz transfer döneminde Manchester United'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Napoli'de 5 maçta sahaya çıkan İskoç oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



