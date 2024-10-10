McTominay transferine sert tepki!

İtalyan futbol adamı Paolo Di Canio, Scott McTominay'ı Napoli'ye satan Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
McTominay transferine sert tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2024 17:15
Napoli'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Scott McTominay için dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan futbol insanı Paolo Di Canio, McTominay transferi nedeniyle Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi.

Di Canio, "McTominay gibi bir oyuncuyu nasıl satarsınız? Transfere izin veren tüm yöneticilerini tutuklamak için Manchester United'a giderdim!" ifadelerini kullandı.

Napoli, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz transfer döneminde Manchester United'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli'de 5 maçta sahaya çıkan İskoç oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery