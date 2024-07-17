McTominay için 35 milyon euro'luk karar

Manchester United, Galatasaray'ın da gündemine gelen orta saha oyuncusu Scott McTominay için 30 milyon sterlin (35 milyon euro) bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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McTominay için 35 milyon euro'luk karar
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17 Temmuz 2024 12:19
Manchester United, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Scott McTominay'ın bonservisini belirledi.

Telegraph'ta yer alan habere göre, Ada'dan West Ham United, Newcastle United, Fulham ve Southampton 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

MANU'DAN FULHAM'A RET

Manchester United, McTominay için bu takımlar arasından Fulham'dan bir teklif aldı. Fulham'ın yaptığı teklifin detaylarına yer verilmezken, Manchester United'ın bu teklifi düşük bularak kabul etmediği kaydedildi.

BEKLENTİ 35 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisinin Scott McTominay için bonservis beklentisinin 30 milyon sterlin (35 milyon euro) olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Manchester United ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan McTominay'ın adı Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Manchester United altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir takımda forma giymeyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Manchester United'da 252 maçta süre bulan Scott McTominay, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.

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