Mbwana Samatta'nın gözü Beşiktaş'ta

Mbwana Samatta, uzun bir aradan sonra ilk kez Gençlerbirliği maçında yedek kalmıştı

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Mbwana Samatta'nın gözü Beşiktaş'ta
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23 Kasım 2020 10:24
Mbwana Samatta, uzun bir aradan sonra ilk kez Gençlerbirliği maçında yedek kaldı.

Son haftalarda formsuz olan Tanzanyalı forvet, formayı Papiss Cisse'ye kaptırdı. Ancak Samatta'nın kulübede kalıcı olmaya hiç niyeti yok. 27 yaşındaki golcü, Beşiktaş derbisinde ilk 11'e dönmeye kararlı. Erol Bulut'un de bu zorlu mücadelede Samatta'yı oynatmayı planladığı ve öğrencisiyle hafta boyunca yakından ilgilenerek derbiye özel olarak hazırlayacağı öğrenildi.



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