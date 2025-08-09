10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Mbaye Diagne, Amedspor ile anlaştı!

Amedspor, Neom SC ile yollarını ayıran golcü oyuncu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

calendar 09 Ağustos 2025 15:08 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 15:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Mbaye Diagne, Amedspor ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 1. Lig'den yükselmek için çalışmalarını sürdüren Amedspor, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış futbolcu ile anlaştığını duyurdu.

Amedspor, Neom SC ile yollarını ayıran 33 yaşındaki golcü oyuncu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Diyarbakır ekibi yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmî sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senegalli oyuncu, 2018-2019 sezonunda 30 gol atarak Süper Lig gol kralı olmuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
